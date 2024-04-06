Corriere dello Sport: Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» в конце сезона

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит соглашение с неаполитанским клубом в конце сезона. Как сообщает Corriere dello Sport, новый контракт грузинского футболиста будет предполагать увеличение его заработной платы.
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