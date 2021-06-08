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По волнам нашей памяти: Молоко и молочные продукты СССР

По волнам нашей памяти: Молоко и молочные продукты СССР

«Молоко в Советском Союзе делалось из молока. В сметане была сметана, в кефире — кефир, а в масле — масло.

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Дмитрий Сидоренко
А ещё было молоко в больших бидонах. Его разливали в посуду покупателей.
Александр Козьменко
И сейчас, к нам в город, привозят с ферм молоко в бочке-термосе на разлив в бидоны
Александр Лисовский
Молоко как и все продукты конечно было всегда свежее . Я помню , что раньше если откроешь бутылку пива , то наследующий день его можно уже выливать , а теперь оно стоит в неделю. Везде эрзац , рассчитанный на долгое хранение
Ritchie Blackmore
Сейчас всего много, но качество дрянь. Есть, конечно, приближенное к натуральному, но оно расходится по своим. Упаковка ныне красивая, а внутри химия.
Александр Лисовский
Когда я первый раз приехал в Минск в 2008 году - это после почти 30 лет, как был в Белоруссии последний раз и зашёл в " колбасный " магазин, то сразу почувствовал запах советского времени . Я не большой любитель мясной продукции , но тут набрал всего что можно . После этого бывал там не реже раз в три года и всегда продукты питания там были отличного качества . Дома в Москве , если мы и покупаем мясные продукты , то только в фирменном белорусском магазине.
Ritchie Blackmore
Резонно.

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