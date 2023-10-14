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Овечкин взял на себя вину за 1-й гол «Питтсбурга»: «Моя ошибка, неудачно сыграл клюшкой на синей линии»

Овечкин взял на себя вину за 1-й гол «Питтсбурга»: «Моя ошибка, неудачно сыграл клюшкой на синей линии»

«Вашингтон» проиграл «Пингвинс» (0:4), впервые в истории оставшись без голов в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ.

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