Глава Туркмении Бердымухамедов: страна постоянно укрепляет сотрудничество с СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил в ходе заседания кабмина, что страна постоянно укрепляет торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ), расширяет отношения с отдельными его структурами.
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