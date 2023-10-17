Специалист назвал Туска очевидной кандидатурой на пост премьер-министра Польши

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин в беседе с EUROMORE прокомментировал сообщение о том, что оппозиционная «Гражданская коалиция» будет выдвигать бывшего главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
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