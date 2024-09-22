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К неудовольствию Запада, Россия и Иран уладили последние политические разногласия

К неудовольствию Запада, Россия и Иран уладили последние политические разногласия

После встреч на высоком уровне и дипломатических усилий Россия и Иран урегулировали свои разногласия и подтвердили свое стратегическое партнерство, при этом Россия признала позицию Ирана по региональным транспортным маршрутам.

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