В России штраф за пропаганду чайлдфри может достигнуть 5 млн рублей

В Госдуме начали рассматривать законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри в России. Сторонников движения планируют наказывать крупными штрафами, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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