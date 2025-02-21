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Царьград

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80% русских поддерживают работу Путина: опрос ФОМ об отношении к власти

80% русских поддерживают работу Путина: опрос ФОМ об отношении к власти

Опрос ФОМ выявил, что 80% русских положительно оценивают работу Владимира Путина и доверяют ему. Лишь 7% придерживаются противоположного мнения.

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