Евроинвестиции в падение, или Проедим кредиты, а что потом?

Правительство триумфально представило очередную программу использования средств Евросоюза, но и на этот раз не упомянуло ни о механизмах контроля расходования внешних денег, ни о критериях оценки их эффектов для восстановления экономики.
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