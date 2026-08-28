Россия вышла на второе место по туристическому потоку в Китай

На фоне увеличения туристического потока Москва и Пекин намерены улучшать условия для путешественников Россия по итогам первой половины 2026 года стала второй в мире по количеству туристов, посетивших Китай.
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