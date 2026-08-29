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Царьград

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УЕФА расследует действия «Црвены Звезды» после матча с «Викторией»

УЕФА расследует действия «Црвены Звезды» после матча с «Викторией»

Мемориальный центр Сребреницы требует навсегда исключить белградскую «Црвену Звезду» из европейских турниров после матча с чешской «Викторией Пльзень», где болельщики вывесили баннер в честь генерала Ратко Младича.

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