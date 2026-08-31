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Шняги.Нет

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Соль офисной жизни: мемы, которые поймет каждый

Соль офисной жизни: мемы, которые поймет каждый

Офисный юмор — это особый жанр, который попадает точно в цель, когда до отпуска еще далеко, а до дедлайна — всего ничего.

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