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Петербургский дневник

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Сына Рамзана Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Сына Рамзана Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Он стал самым молодым руководителем службы безопасности главы субъекта РФ Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя правительства республики Магомеда Даудова.

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Комментарии
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Нина Попова
Грохнут когда-нибудь этого толстого мальчика.
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