Сына Рамзана Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Он стал самым молодым руководителем службы безопасности главы субъекта РФ Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя правительства республики Магомеда Даудова.
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