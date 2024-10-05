Сына Рамзана Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Он стал самым молодым руководителем службы безопасности главы субъекта РФ Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя правительства республики Магомеда Даудова.