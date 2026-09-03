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Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ

Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут закрыты.

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