Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут закрыты.
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Да нужно просто ограничить дипотношения до минимума. Сразу, а не постепенно как сейчас.