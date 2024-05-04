Надежда Белугина

Христос воскресе! С праздником. дорогие жители Земли! НЕ БОЙТЕСЬ ПОДАРИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ Надежда Белугина-Подюжская Не бойтесь подарить свою любовь Так просто, не спросив в ответ замены. Она нам по велению Богов Ниспослана из глубины Вселенной. Не бойтесь подарить любовь свою Деревьям, птицам, и душистым травам, Берёзкам, говорливому ручью, Колючим соснам, солнечным дубравам. Дарите окружающим её, Любимому, соседям, сёстрам, братьям, И верьте в ожидание своё: Сторицей возвратится к вам обратно. Не закрывайте сердце от любви, А вдруг придёт – примите непременно. Она излечит вас и оживит, Отучит от небрежности надменной. Пускай она растопит сердце вам, Наполнит чувством светлым, беззаветным. Но на прекрасные деянья и слова Не нужно сразу ждать любви ответной. Она придёт, как ей не прекословь, Ведь в нашей жизни, от событий яркой, Нет чувства, благодатней, чем любовь. Прекрасней чем она, нам нет подарка. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2014 Свидетельство о публикации №114031903241