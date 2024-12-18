Al Jazeera: израильские танки начали атаковать гражданских на юге Газы

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по мирным гражданам. Инцидент зафиксирован на юге сектора Газа в районе гуманитарной зоны Аль-Маваси к западу от города Рафах, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
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