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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников вручил дипломы выпускникам второго потока «Героев НовоСибири»

Андрей Травников вручил дипломы выпускникам второго потока «Героев НовоСибири»

Глава региона поблагодарил за работу организаторов учебной программы, всех преподавателей, наставников Героев и поздравил выпускников программы с успешным завершением обучения, с достойной защитой выпускных работ.

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