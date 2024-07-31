Калинин и Миронов высказались о земле для участников СВО и денежной компенсации

Предложение о предоставлении земельных участков или их денежного эквивалента участникам специальной военной операции (СВО) поддерживает председатель партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов.
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