Политика как он...
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Политика как она есть

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Автору инициативы о налоге на бездетность поступают угрозы

Автору инициативы о налоге на бездетность поступают угрозы

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, предложивший ввести в стране налог на бездетность, заявил о поступающих в его адрес угрозах.

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Нина СаковичКостенко
Уменьшить количество депутатов, и их зарплаты !
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