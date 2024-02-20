Global Look Press/Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency Назначенный в феврале главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский представляет угрозу для украинской армии, поскольку он боится перечить явно неверным решениям командования, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского.
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