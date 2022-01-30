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Лука Дончич – про Рика Карлайла: «Я многому у него научился в своих первых сезонах в НБА»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился впечатлениями от трибьют-видео в честь бывшего главного тренера «Мэверикс» Рика Карлайла.

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