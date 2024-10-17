Axiom Space и Prada показали окончательный дизайн скафандров AxEMU

На выставке IAC2024 во время специальной конференции, проведенной Axiom Space и Prada для возобновления сотрудничества в области разработки скафандров AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), были вновь показаны лунные скафандры.
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