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Нидерландский гонщик Блекемолен о проблемах «Мадринга»: «Почему нельзя было позвонить Ферстаппену?»

Нидерландский эксперт и пилот Йерун Блекемолен высказал недоумение из-за того, что создатели трассы «Мадринг» не обратились к гонщикам – в частности, к Максу Ферстаппену из « Ред Булл ».

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