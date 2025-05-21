Собянин рассказал, какой будет программа проекта «Лето в Москве» в этом году

Масштабный городской проект «Лето в Москве» нанчется 1 июня. Он продлится три месяца и вновь объединит все яркие благотворительные, культурные и спортивные мероприятия будущего сезона, которые пройдут во всех районах столицы.
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