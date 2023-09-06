В Челябинской области задержали фуру с 15 тоннами контрабандного пива

Больше 300 кег с немаркированным пивом пытались вывезти из Казахстана в Россию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 312 пятидесятилитровых емкостей алкогольной продукции выявили сотрудники мобильной группы ведомства.
Больше 300 кег с немаркированным пивом пытались вывезти из Казахстана в Россию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 312 пятидесятилитровых емкостей алкогольной продукции выявили сотрудники мобильной группы ведомства.
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