РИА Новый день

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В Челябинской области задержали фуру с 15 тоннами контрабандного пива

В Челябинской области задержали фуру с 15 тоннами контрабандного пива

Больше 300 кег с немаркированным пивом пытались вывезти из Казахстана в Россию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 312 пятидесятилитровых емкостей алкогольной продукции выявили сотрудники мобильной группы ведомства.

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