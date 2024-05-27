Французский евродепутат заявил о катастрофических ошибках Макрона

Мир переживает сегодня вторую великую волну деколонизации, и в этих условиях руководство Пятой республики допускает серьезные ошибки, которые уже привели к уходу Франции из Африки и кризису в Новой Каледонии, подчеркнул в интервью «Известиям» независимый евродепутат Эрве Жувен.