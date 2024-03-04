Информационный час, посвященный выводу советских войск из Афганистана, прошел в Брожской школе.

15 февраля в Брожской школе прошел информационный час ´Никто не создан для войны´, в котором приняли участие учащиеся и педагоги учреждения образования, который организовала и провела заведующий Брожским сельским клубом-библиотекой Наталья Рыбалкина.
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