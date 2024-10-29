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NPR: WP потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за нейтралитета на выборах

Более 200 тысяч подписчиков отписались от американской газеты The Washington Post после решения издания не поддерживать определенного кандидата на президентских выборах в США, сообщила радиостанция NPR со ссылкой на источники в редакции газеты.

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