NPR: WP потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за нейтралитета на выборах

Более 200 тысяч подписчиков отписались от американской газеты The Washington Post после решения издания не поддерживать определенного кандидата на президентских выборах в США, сообщила радиостанция NPR со ссылкой на источники в редакции газеты.
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