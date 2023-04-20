Политика Сегодня

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В бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на территорию Украины

В бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на территорию Украины

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман исключила возможность появления европейских военнослужащих на украинской территории в зоне конфликта.

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