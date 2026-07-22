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Царьград

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Русские бойцы дронами уничтожили украинскую "Летучую лисицу" с авиабомбой

Русские бойцы дронами уничтожили украинскую "Летучую лисицу" с авиабомбой

Дрон против самолета: русские бойцы сбили украинский А-22 прямо в воздухе.Русские военные из расчета беспилотных летательных аппаратов "Лис" уничтожили украинский самолет-камикадзе А-22 "Летучая лисица".

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