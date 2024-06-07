Череду поздравлений в ДК "Победа" продолжает Надежда Кабанова, председатель городской Думы г.Новоаннинский, помощник председателя Волгоградской областной Думы А.
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Череду поздравлений в ДК "Победа" продолжает Надежда Кабанова, председатель городской Думы г.Новоаннинский, помощник председателя Волгоградской областной Думы А.