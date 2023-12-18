Лидер ТРСК призвал Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом рассмотреть вопрос об установлении прямых отношений между РФ и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии