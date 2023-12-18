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Лидер ТРСК призвал Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром

Лидер ТРСК призвал Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом рассмотреть вопрос об установлении прямых отношений между РФ и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра.

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