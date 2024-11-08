Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    "Что же вы делаете с убитыми котами?"Фургон с мясникам...
  • Александра Савина
    Маленькая красотулька. Расти большой и красивой кошкойУникального котен...
  • Лариса Поплавская
    Глупее радости не придумаешь,. Мы уже вопим и пишем жалобы на эти тополя. Но срубить их не так-то просто, особенно в ...Тополя и яблони в...

Спецтехника вышла на расчистку новосибирских трасс после шторма

Спецтехника вышла на расчистку новосибирских трасс после шторма

Это техника шести подрядных организаций. ТУАД вывел все 222 единицы на областные трассы. В том числе 130 комбинированных дорожных машин, 80 тракторов со снегоуборочным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грейдеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх