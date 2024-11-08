Спецтехника вышла на расчистку новосибирских трасс после шторма

Это техника шести подрядных организаций. ТУАД вывел все 222 единицы на областные трассы. В том числе 130 комбинированных дорожных машин, 80 тракторов со снегоуборочным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грейдеры.
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