Не ОБЖ. Как в Алтайском крае помогают найти работу ветеранам СВО и кем они устраиваются?

С начала СВО краевая служба занятости помогла устроить на работу 75 ветеранов спецоперации и 330 членов их семей С начала спецоперации в краевую службу занятости обратилось 140 демобилизованных участников СВО, устроить удалось 75 человек.
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