Газета Труд

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Кто там шагает левой?

Кто там шагает левой?

Как сообщили СМИ, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы, герой «Русской весны» Наталья Поклонская, с именем которой для многих ассоциируется возвращение Крыма в Россию, не будет баллотироваться в депутаты новой Думы.

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