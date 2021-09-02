Кто там шагает левой?

Как сообщили СМИ, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы, герой «Русской весны» Наталья Поклонская, с именем которой для многих ассоциируется возвращение Крыма в Россию, не будет баллотироваться в депутаты новой Думы.
Как сообщили СМИ, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы, герой «Русской весны» Наталья Поклонская, с именем которой для многих ассоциируется возвращение Крыма в Россию, не будет баллотироваться в депутаты новой Думы.
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