Редкие виды птиц вернулись на природные территории Москвы

Биологи отмечают рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. Специалисты городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц в мегаполисе и обнаружили, что многие редкие виды пернатых вновь выбрали своим домом столичные природные территории.
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