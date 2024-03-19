Удивительно, простые люди понимали, что все эти минские соглашения и прочее - ложь, а правящие государством обманывались? Красивое оправдание.
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Удивительно, простые люди понимали, что все эти минские соглашения и прочее - ложь, а правящие государством обманывались? Красивое оправдание.