ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Она могла затмить Пугачеву, но ее сгубила случайная царапина: трагедия Людмилы Барыкиной

Она могла затмить Пугачеву, но ее сгубила случайная царапина: трагедия Людмилы Барыкиной

  Она могла затмить Аллу Пугачеву. Ее песни знала наизусть вся страна, ее узнавали на улицах, а критики пророчили головокружительную карьеру.

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