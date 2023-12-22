Обычный рыжий кот, он вырос и жил на улице. И ему были знакомы все опасности и превратности уличной жизни… Изо дня в день он дрался с другими котами, спасался на деревьях от злых собак, уворачивался от летящих вслед камней, искал укрытие от непогоды в подъездах и подвалах.
Быть тебе Степаном
Комментарии
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Элеонора Коган
Рыжий котик нашёл своё счастье и свою удачу!!!Здоровья малышу!!!
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13 час.
Элеонора Коган
А тот, потерянный Степан, обязательно должен найтись или же найти свою семью!!!
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13 час.
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