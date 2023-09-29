Китайская компания Huawei совершает громкое возвращение с запуском продуктов для всех сценариев

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На долгожданном мероприятии в Шэньчжэне (Shenzhen), провинция Гуандун (Guangdong) Южного Китая, компания Huawei представила новые продукты, начиная от умных экранов, MatePad и часов и заканчивая новой системой HarmonyOS NEXT, совершив громкое возвращение на рынок на фоне сообщений о прорыве в области чипов и многолетние санкции США.