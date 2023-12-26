Жесткий ответ Кремля на моральное разложение звезд РФ во время СВО. Пригожин научил власти как правильно создавать кризисы

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Avia.pro - Новости В Москве разразился настоящий ад, и виновником стала Анастасия Ивлеева, проведя вечеринку, на которую собрались звёзды шоу-бизнеса, включая Ксению Собчак, Лолиту, Джигана, Диму Билана, Филиппа Киркорова, Асти, Ольгу Орлову и прочих.

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