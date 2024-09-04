Предложения по Checkmate передали потенциальным партнерам на Ближнем Востоке

При создании самолета предполагается разработка беспилотной и двухместной модификаций Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту, сообщил РИА Новости генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
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