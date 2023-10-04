Сигнал «Внимание всем» услышат жители Новосибирской области 4 октября

В среду, 4 октября, в Новосибирской области запланирована проверка системы оповещения. По информации ГУ МЧС по региону, в 10:14 на территории региона будут запущены сирены и громкоговорители — так подается сигнал «Внимание всем!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии