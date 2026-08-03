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Побег в снегопад, суды с бывшими жёнами и жизнь в Лондоне: как складываются отношения Марата Башарова с повзрослевшей дочерью

Побег в снегопад, суды с бывшими жёнами и жизнь в Лондоне: как складываются отношения Марата Башарова с повзрослевшей дочерью

Имя Марата Башарова долгие годы ассоциировалось не только с крупными кинопроектами вроде «Турецкого гамбита» и «Адмирала» или ведением популярного телешоу «Битва экстрасенсов».

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