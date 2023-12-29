«Голден Стэйт» потерпел второе поражение кряду, уступив «Майами»

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене не смог одолеть «Майами Хит». В Окленде (штат Калифорния , США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит».
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