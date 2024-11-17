Лайфхаки для автопутешествий от дальнобойщиков (видео)

Опытные автолюбители любят похвалиться друг перед другом тем, что могут проехать тысячу или полторы тысячи километров «за один присест», однако кто по-настоящему вынослив за рулем (хоть и не злоупотребляет этим – потому что это небезопасно и влечет штрафы), так это дальнобойщики.