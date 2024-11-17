За рулем
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За рулем

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Лайфхаки для автопутешествий от дальнобойщиков (видео)

Лайфхаки для автопутешествий от дальнобойщиков (видео)

Опытные автолюбители любят похвалиться друг перед другом тем, что могут проехать тысячу или полторы тысячи километров «за один присест», однако кто по-настоящему вынослив за рулем (хоть и не злоупотребляет этим – потому что это небезопасно и влечет штрафы), так это дальнобойщики.

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