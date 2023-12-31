Гастроэнтеролог Белоусов посоветовал есть не больше пяти мандаринов в сутки

Употреблять мандарины в неограниченных количествах может быть опасно. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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