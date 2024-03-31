Американцы назвали Зеленского диктатором после увольнения его советников

Читатели американского издания New York Post предположили, что недавние кадровые перестановки в офисе президента Украины Владимира Зеленского связаны с его диктаторскими замашками и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
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