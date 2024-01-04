Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Рыбаков
    Штаты со своими шавками таки доведут мир до новой мировой....И мало им не покажется!Террористы взорва...
  • Александр Сысоев
    До Штатов далеко, а вот Израиль явно перешел красную черту. Ему мало проблем в секторе Газа. Нетаньяху скоро свое же ...Террористы взорва...
  • kraft54
    русофобов рассредоточить по территории России и гнобить!предлагать работу только на низкооплачиваемых должностях,преп...Готов ли средний ...

Кто он, революционер года?

Кто он, революционер года?

Сергей Васильев Кто больше всех тоскует по власти коммунистов? Кто мечтает о классовой революции в России? Кто он, главный революционер  года, в конце концов?  Ни за что не угадаете! Ну разве это не прекрасно? Не буду сюда копировать ранее опубликованный текст про "Революционный фининтерн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх