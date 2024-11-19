Global Look Press/SOPA Images/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, предопределил собственную судьбу и судьбу Незалежной решением применить ракеты ATACMS производства США для нанесения ударов по России.
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