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Судьбу Зеленского сочли предрешенной после его решения бить ATACMS по России

Судьбу Зеленского сочли предрешенной после его решения бить ATACMS по России

Global Look Press/SOPA Images/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, предопределил собственную судьбу и судьбу Незалежной решением применить ракеты ATACMS производства США для нанесения ударов по России.

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